Местные выборы. При отказе в регистрации партиям дается время на обжалование

Партии и кандидаты-самовыдвиженцы продолжают сдавать уведомления в ТИКи об участие в гонке.

Уточняется, что на регистрацию ТИК дается 10 дней. Партии должны подтвердить участие в местных выборах до 1 марта, одномандатники — до 22 марта.

В случае, если по какой-либо причине политорганизации или претенденту на мандат айыльного кенеша вернут документы, он может обжаловать в течение трех дней решение ТИК в суде.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.