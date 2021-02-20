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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Еще две партии подали уведомления в ТИК Бишкека

Еще две партии подали уведомления в ТИК Бишкека. Об этом 24.kg сообщил глава территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, это партия «Ак Бата» и Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана.

Ранее об участии заявили «Замандаш», Партия демократического движения Кыргызстана, «Реформа» и «Наш Народ».

Уведомили о намерении баллотироваться в БГК также Партия коммунистов Кыргызстана и «Ынтымак». Об участии заявили также «Свобода выбора», «Ишеним», «Ата Журт», «Бирге-Вместе», «Социал-демократы Кыргызстана», «Патриот» и НДПК.

До этого заявления поступили от Партии зеленых, «Ыйман нуру», «Легалайза», «Ата Мекена», «Эмгека», «Бутун Кыргызстана» и «Улуу Журта». Таким образом, на сегодня 22 политорганизации планируют участвовать в гонке за мандаты Бишкекского горкенеша.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184198/
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