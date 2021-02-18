11:10
USD 84.41
EUR 101.92
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Еще две партии заявили о намерении баллотироваться в БГК

Еще две партии заявили о намерении баллотироваться в БГК. Об этом 24.kg сообщил глава ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, это «Свобода выбора» и «Ишеним». Ранее об участии заявили «Ата Журт», «Бирге-Вместе», «Социал-демократы Кыргызстана», «Патриот» и НДПК.

До этого заявления поступили от Партии зеленых, «Ыйман нуру», «Легалайза», «Ата Мекена», «Эмгека», «Бутун Кыргызстана» и «Улуу Журта». Таким образом, на сегодня 12 политорганизаций планируют участвовать в гонке за мандаты в Бишкекском горкенеше.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183876/
просмотров: 484
Версия для печати
Материалы по теме
Местные выборы. ЦИК подведет официальные итоги до 2 мая
Местные выборы. Уведомления подали еще две партии
Партиям определили срок, когда создавать избирательные фонды
Местные выборы. Сколько могут на себя потратить партии и кандидаты
Местные выборы. В смету расходов включили вознаграждение членам ТИК и УИК
Местные выборы. В аймаках 30 процентов мандатов зарезервируют для женщин
Местные выборы. Махинации с массовой пропиской избирателей исключены
Местные выборы. Смета увеличилась, но незначительно
Местные выборы. Партии начнут агитацию с 12 марта
Местные выборы. До 11 марта партии должны внести избирательный залог
Популярные новости
Очередной митинг в&nbsp;Бишкеке. От&nbsp;Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ Очередной митинг в Бишкеке. От Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ
Самый удачливый коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом Самый удачливый коррупционер. Почему Райымбек Матраимов отделался только штрафом
Хотим статус героя. Комментарий пресс-секретаря президента Садыра Жапарова Хотим статус героя. Комментарий пресс-секретаря президента Садыра Жапарова
Стала известна дата первого официального визита Садыра Жапарова в&nbsp;Россию Стала известна дата первого официального визита Садыра Жапарова в Россию
Бизнес
Новая линейка тарифов &laquo;Жаңы Бирге&raquo; для всей семьи от&nbsp;Beeline Новая линейка тарифов «Жаңы Бирге» для всей семьи от Beeline
&laquo;Халык Банк&raquo; успешно сотрудничает с&nbsp;Российско-Кыргызским фондом развития «Халык Банк» успешно сотрудничает с Российско-Кыргызским фондом развития
Закрыть счета и&nbsp;выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес Закрыть счета и выгнать всех. Как Финпол кошмарит бизнес
Кто спланировал забастовку таксистов в&nbsp;Бишкеке? Кто спланировал забастовку таксистов в Бишкеке?
18 февраля, четверг
11:05
Задержан боевик, планировавший совершить теракты в Бишкеке и Канте Задержан боевик, планировавший совершить теракты в Бишк...
11:00
Пять лет тюрьмы дали гражданину Афганистана за комментарий на Facebook
11:00
Канализация, дороги. О чем на бюджетных слушаниях говорят бишкекчане
10:41
Дорога север — юг. В 2021 году начнутся работы на эстакадных мостах
10:38
Больше половины бюджета Бишкека традиционно потратят на социалку