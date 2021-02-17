Политическим партиям определили срок, когда создавать избирательные фонды.

Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов сообщил 24.kg, что после регистрации уполномоченных представителей политорганизациям в течение пяти дней надо открыть фонд. До 1 марта — внести избирательный залог.

Для партий, баллотирующихся в кенеши Бишкека и Оша, сумма составляет 50 тысяч сомов, в других городах — 20 тысяч, для самовыдвиженцев — 1 тысячу.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 448 кенешах: 28 — городских и 420 — сельских.