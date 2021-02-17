Местные выборы. В аймаках 30 процентов мандатов зарезервируют для женщин

ЦИК провела совещание с территориальными избирательными комиссиями по подготовке и проведению выборов депутатов местных кенешей, назначенных на 11 апреля.

Комиссиям на местах напомнили о резервировании по каждому айыльному кенешу не менее 30 процентов мандатов для женщин.

В Центризбиркоме также проинформировали, что до 20 февраля должны быть разработаны схемы и границы избирательных округов, на участках вывешены предварительные списки избирателей.

Прием и обработка заявлений избирателей об ошибке или неточности, отсутствии в списке избирателей продлятся до 27 марта. При этом каждый избиратель также вправе подать заявление в электронном виде через сервис «Кабинет избирателя» на государственном портале https://tizme.gov.kg/.

Ответ на заявление избирателя направляется соответствующей избирательной комиссией не позднее семи календарных дней со дня приема. Контрольный список избирателей в участковые избирательные комиссии будет передан до 7 марта и должен появиться на участках до 12 марта. Пронумерованный, прошнурованный и заверенный печатью ЦИК бумажный список избирателей в двух экземплярах в соответствующую участковую избирательную комиссию передается до 6 апреля и вывешивается до 8 апреля.

В случае назначения референдума на 11 апреля списки избирателей будут составляться отдельно.