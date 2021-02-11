Проект новой Конституции. Депутатам предстоит принять более тысячи законов

После официального подведения итогов референдума по принятию проекта новой Конституции депутатам парламента необходимо привести в соответствие более тысячи законов. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

Отмечается, что в первую очередь будут внесены поправки в избирательное законодательство.

В частности, народные избранники должны будут прописать правила для самовыдвиженцев. Поскольку новая Конституция предусматривает изменение избирательной системы с пропорциональной на мажоритарно-пропорциональную.

«Страна будет поделена на округа. Для партий так и останется порог в 3 процента по республике. Сколько должен будет набрать самовыдвиженец — простое большинство от числа пришедших на участки или 50 процентов плюс один голос, пока нет нормы», — заявил член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров.

Он заметил, что должен быть также разработан документ о сумме залога. Для политорганизаций она составляет 1 миллион сомов, но не прописан размер для одномандатников.

«Весь этот пакет нардепы должны начать разрабатывать уже сейчас, чтобы принять их сразу же после назначения президентом выборов в Жогорку Кенеш и ЦИК начала подготовку. Таким образом, выборы седьмого созыва пройдут не раньше октября», — подчеркнул Тынчтык Шайназаров.

Напомним, что референдум по принятию новой редакции Конституции пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей. Однако документа о назначении плебисцита на сайте ЖК еще нет.