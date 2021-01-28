Садыр Жапаров призвал все политические силы к единству

В Кыргызской национальной филармонии завершилась церемония инаугурации вновь избранного президента Садыра Жапарова.

Глава государства отметил, что кыргызский народ назло врагам показал — он выше политических игр, регионализма и деления на национальности.

«Ни для кого не секрет, что Кыргызстан стал известен тем, что за последние 15 лет в стране происходят народные волнения, которые приводят к смене власти. За каждым волнением нарушение покоя, возникновение розни, враги наши радуются, друзья переживают. Но наш мудрый народ показал, что он выше политических игр. Наш народ показал, что он против регионализма, деления на национальности, как бы этого ни хотели наши враги», — сказал Садыр Жапаров.

Новый президент призвал все политические силы, а также религиозных деятелей к единству.