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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Инаугурация Садыра Жапарова. Комментарий пресс-службы президента

Отдел информационной политики аппарата президента прокомментировал информацию о готовящейся инаугурации победившего на досрочных выборах главы государства Садыра Жапарова.

В пресс-службе опровергли данные о предполагаемой дате проведения церемонии вступления в должность нового президента.

Сотрудники аппарата главы государства назвали информацию поспешной и недостоверной.

«На сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики еще не подвела окончательные итоги досрочных выборов президента и референдума по форме правления, состоявшихся 10 января 2021 года. Только после подведения со стороны ЦИК официальных итогов выборов и референдума будет создан организационный комитет по проведению инаугурации, который установит дату церемонии», — уточнили в пресс-службе президента.

Ранее 24.kg сообщило, что в «Белом доме» рассматривают вопрос организации церемонии вступления в должность главы государства Садыра Жапарова. Известно, что приглашения лидерам государств — партнеров Кыргызстана уже разосланы. По данным источников, ожидается прибытие на инаугурацию Садыра Жапарова главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и глав других стран.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179851/
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