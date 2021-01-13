Инаугурация Садыра Жапарова. Комментарий пресс-службы президента

Отдел информационной политики аппарата президента прокомментировал информацию о готовящейся инаугурации победившего на досрочных выборах главы государства Садыра Жапарова.

В пресс-службе опровергли данные о предполагаемой дате проведения церемонии вступления в должность нового президента.

Сотрудники аппарата главы государства назвали информацию поспешной и недостоверной.

«На сегодня Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики еще не подвела окончательные итоги досрочных выборов президента и референдума по форме правления, состоявшихся 10 января 2021 года. Только после подведения со стороны ЦИК официальных итогов выборов и референдума будет создан организационный комитет по проведению инаугурации, который установит дату церемонии», — уточнили в пресс-службе президента.

Ранее 24.kg сообщило, что в «Белом доме» рассматривают вопрос организации церемонии вступления в должность главы государства Садыра Жапарова. Известно, что приглашения лидерам государств — партнеров Кыргызстана уже разосланы. По данным источников, ожидается прибытие на инаугурацию Садыра Жапарова главы Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и глав других стран.