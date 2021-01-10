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Власть
Сюжеты: Выборы президента - 2021, Конституционная реформа

Выборы президента. Абдиль Сегизбаев будет обжаловать итоги голосования

Абдиль Сегизбаев заявил, что не признает предварительные итоги президентских выборов в Кыргызстане. Об этом сегодня он сказал журналистам.

По словам Сегизбаева, выборы провели в неравных условиях.

«Естественно, те, кто захватил власть в октябре прошлого года, попытались использовать админресурс, мы это все видели. Пытались даже вовлечь в это дело сотрудников больниц, школ. Во-вторых, вы видели, что все те, кто окружал Сооронбая Жээнбекова, сегодня работали на Садыра Жапарова, использовали даже криминалитет. Запугивали активистов, работавших на других кандидатов», — отметил он.

Все это время было давление со стороны властей в отношении других претендентов. Считаю, что выборы сфальсифицированы. Я не признаю победу этого человека (Садыра Жапарова).

Абдиль Сегизбаев

«Все планы Максима и Жаныша Бакиевых сегодня реализовываются — это была их мечта. Они сейчас всеми силами пытаются вернуться в Кыргызстан и установить тот порядок, который они использовали в период 2005 и 2010 годов. Мы будем бороться за каждый голос», — подчеркнул он.

Напомним, что сегодня в республике прошли досрочные выборы главы государства и плебисцит по определению формы правления.

По предварительным данным АСУ, с большим отрывом лидирует Садыр Жапаров. У него 79,2 процента. За президентскую форму правления проголосовали 81,02 процента.

Сведения обновляются в режиме реального времени. Окончательные итоги будут подведены не позднее 20 дней со дня голосования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/179431/
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