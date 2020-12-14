Выборы президента. Кандидаты уже потратили 41 миллион 616 тысяч 691 сом

В соответствии со статьями «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша» банковские учреждения обязаны еженедельно предоставлять в ЦИК информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов.

Информация по мере поступления подлежит обязательному размещению на официальном сайте Центризбиркома с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.

Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представляет сведения о движении средств избирательных фондов 18 кандидатов по состоянию на 11 декабря.

На счете Бабыржана Тольбаева 5 миллионов 202 тысячи 875 сомов. Израсходовано — 2 миллиона 62 тысячи 375.

Садыр Жапаров имеет на счете 19 миллионов 17 тысяч 600 сомов. Потратил — 17 миллионов 718 тысяч 20 сомов.

У Аймена Касенова поступления составили 2 миллиона 310 тысяч 305 сомов. Расходы — 1 миллион 995 тысяч 520.

У Арстанбека Абдылдаева — 1 миллион 560 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 550 тысяч 455.

Равшан Джеенбеков имеет 1 миллион 110 тысяч сомов. Потратил — 1 миллион 103 тысячи 555.

У Курсана Асанова — 1 миллион 483 тысячи сомов. Расходы — 1 миллион 48 тысяч 735.

У Эльдара Абакирова есть 1 миллион 265 тысяч сомов. Траты — 1 миллион 52 тысячи 422.

Адахан Мадумаров имеет 1 миллион 163 тысячи 100 сомов. Потратил — 1 миллион 160 тысяч 860.

У Абдиля Сегизбаева — 1 миллион 509 тысяч 910 сомов. Траты — 1 миллион 485 тысяч 634.

У Женишбека Байгуттиева — 2 миллиона 934 тысячи 100 сомов. Израсходовал — 2 миллиона 533 тысячи 216.

Арстанбек Мыктыбек имеет 1 миллион 110 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 105 тысяч 160.

На счете у Клары Сооронкуловой 1 миллион 26 тысяч 900 сомов. Потратила — 1 миллион 12 тысяч 450.

У Рашида Тагаева — 3 миллиона 722 тысячи 500 сомов. Траты составили 1 миллион 627 тысяч 607.

Поступления Бактыбека Калмаматова составляют 1 миллион 302 тысячи 20 сомов. Потратил — 1 миллион 176 тысяч 705.

У Каныбека Иманалиева — 1 миллион 20 тысяч сомов. Израсходовал — 1 миллион 7 тысяч 620.

Имамидин Ташов имеет 1 миллион 800 тысяч сомов. Траты составили 1 миллион 799 тысяч сомов.

У Каната Исаева — 1 миллион 177 тысяч сомов. Потратил — 1 миллион 55 тысяч 65.

У Улукбека Кочкорова на счете 1 миллион 121 тысяча 500 сомов. Потратил — 1 миллион 121 тысячу 482.

Всего кандидаты собрали 49 миллионов 835 тысяч 807 сомов, израсходовали — 41 миллион 616 тысяч 691.

ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента Кыргызстана. Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.