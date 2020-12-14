09:56
USD 84.80
EUR 102.86
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Кандидаты уже потратили 41 миллион 616 тысяч 691 сом

В соответствии со статьями «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша» банковские учреждения обязаны еженедельно предоставлять в ЦИК информацию о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов.

Информация по мере поступления подлежит обязательному размещению на официальном сайте Центризбиркома с учетом законодательства о персональных данных и банковской тайне.

Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представляет сведения о движении средств избирательных фондов 18 кандидатов по состоянию на 11 декабря.

На счете Бабыржана Тольбаева 5 миллионов 202 тысячи 875 сомов. Израсходовано — 2 миллиона 62 тысячи 375.

Садыр Жапаров имеет на счете 19 миллионов 17 тысяч 600 сомов. Потратил — 17 миллионов 718 тысяч 20 сомов.

У Аймена Касенова поступления составили 2 миллиона 310 тысяч 305 сомов. Расходы — 1 миллион 995 тысяч 520.

У Арстанбека Абдылдаева — 1 миллион 560 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 550 тысяч 455.

Равшан Джеенбеков имеет 1 миллион 110 тысяч сомов. Потратил — 1 миллион 103 тысячи 555.

У Курсана Асанова 1 миллион 483 тысячи сомов. Расходы — 1 миллион 48 тысяч 735.

У Эльдара Абакирова есть 1 миллион 265 тысяч сомов. Траты — 1 миллион 52 тысячи 422.

Адахан Мадумаров имеет 1 миллион 163 тысячи 100 сомов. Потратил — 1 миллион 160 тысяч 860.

У Абдиля Сегизбаева — 1 миллион 509 тысяч 910 сомов. Траты — 1 миллион 485 тысяч 634.

У Женишбека Байгуттиева  2 миллиона 934 тысячи 100 сомов. Израсходовал — 2 миллиона 533 тысячи 216.

Арстанбек Мыктыбек имеет 1 миллион 110 тысяч сомов. Расходы составили 1 миллион 105 тысяч 160.

На счете у Клары Сооронкуловой 1 миллион 26 тысяч 900 сомов. Потратила — 1 миллион 12 тысяч 450.

У Рашида Тагаева — 3 миллиона 722 тысячи 500 сомов. Траты составили 1 миллион 627 тысяч 607.

Поступления Бактыбека Калмаматова составляют 1 миллион 302 тысячи 20 сомов. Потратил — 1 миллион 176 тысяч 705.

У Каныбека Иманалиева — 1 миллион 20 тысяч сомов. Израсходовал — 1 миллион 7 тысяч 620.

Имамидин Ташов имеет 1 миллион 800 тысяч сомов. Траты составили 1 миллион 799 тысяч сомов.

У Каната Исаева — 1 миллион 177 тысяч сомов. Потратил — 1 миллион 55 тысяч 65.

У Улукбека Кочкорова на счете 1 миллион 121 тысяча 500 сомов. Потратил — 1 миллион 121 тысячу 482.

Всего кандидаты собрали 49 миллионов 835 тысяч 807 сомов, израсходовали — 41 миллион 616 тысяч 691.

ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента Кыргызстана. Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/176536/
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов на пост президента Кыргызстана
Выборы президента. ЦИК ответила на жалобу, поданную на Садыра Жапарова
Выборы президента. ЦИК рассматривает жалобу на Садыра Жапарова
Выборы президента. ЦИК аккредитовала еще 23 международных наблюдателя
Выборы президента. Суд не удовлетворил заявление Кубана Чороева
Выборы президента. ЦИК утвердила подписные листы 18 кандидатов
Выборы президента. Рабочая группа ЦИК утвердила подписи еще одного кандидата
Выборы президента. Утверждены подписные листы еще двух кандидатов
Выборы президента. Кубан Чороев подал в суд. Требует восстановить в гонке
Выборы президента. Для кандидатов сокращен срок подачи заявления в суд
Популярные новости
Генпрокурор Курманкул Зулушев назвал фаворитов президентской гонки Генпрокурор Курманкул Зулушев назвал фаворитов президентской гонки
Санкции в&nbsp;отношении Матраимова. Госсекретарь США сделал заявление Санкции в отношении Матраимова. Госсекретарь США сделал заявление
Артем Новиков: Если глава ГНС не&nbsp;выполнит план по&nbsp;сборам, то&nbsp;это сделает другой Артем Новиков: Если глава ГНС не выполнит план по сборам, то это сделает другой
Игнорирование санкций против Матраимова может затронуть отношения США и&nbsp;КР Игнорирование санкций против Матраимова может затронуть отношения США и КР
Бизнес
Успейте получить кредитную карту под 22&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Успейте получить кредитную карту под 22 процента от «Бакай Банка»
Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза Состоялся очередной конгресс Кыргызского футбольного союза
Купите авто в&nbsp;кредит от &laquo;‎Бакай Банка&raquo; и&nbsp;выиграйте BMW 750&nbsp;Li Купите авто в кредит от «‎Бакай Банка» и выиграйте BMW 750 Li
Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и&nbsp;печати на&nbsp;тканях Аукцион: реализация оборудования для обработки текстиля и печати на тканях
14 декабря, понедельник
09:51
Бывшего председателя Финпола Бакира Таирова водворили в СИЗО ГКНБ Бывшего председателя Финпола Бакира Таирова водворили в...
09:42
Кыргызстанец Руслан Царев выиграл бронзовую медаль Кубка мира по борьбе
09:35
Кыргызстан оказался на втором месте в индексе устойчивости русского языка
09:30
Выборы президента. Кандидаты уже потратили 41 миллион 616 тысяч 691 сом
09:12
В Бишкеке задержали подозреваемого, который разбил стекла Toyota
13 декабря, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 декабря: морозно и без осадков