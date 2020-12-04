Партия «Реформа» требует от ЦИК вернуть избирательный залог в 5 миллионов сомов. Об этом говорится в открытом обращении политорганизации.

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Отмечается, что Центризбирком отказывает под разными предлогами. 28 ноября партия получила официальный отказ в возврате денег.

«В результате народных протестов 5 октября 2020 года выборы в парламент не состоялись и отменены решением ЦИК. Результаты не подвели. Избирательный процесс не завершен. Избирательные залоги должны возвратить. Мы бьемся за эти средства не для личной выгоды. Согласно законодательству о выборах, эти 5 миллионов сомов подлежат возврату внесшим их гражданам и организациям. Каждый, кто помог собрать нам залог, получит все свои средства до последнего сома.

Мы требуем возврата этих средств, потому что чувствуем ответственность перед нашими сторонниками, которые в очень тяжелое время экономического кризиса и пандемии выделили средства, чтобы помочь партии «Реформа» принять участие в борьбе за лучшую жизнь, за построение процветающего Кыргызстана», — пишут кандидаты.