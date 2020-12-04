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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Партия «Реформа» требует от ЦИК вернуть избирательный залог в 5 миллионов сомов

Партия «Реформа» требует от ЦИК вернуть избирательный залог в 5 миллионов сомов. Об этом говорится в открытом обращении политорганизации.

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Отмечается, что Центризбирком отказывает под разными предлогами. 28 ноября партия получила официальный отказ в возврате денег.

«В результате народных протестов 5 октября 2020 года выборы в парламент не состоялись и отменены решением ЦИК. Результаты не подвели. Избирательный процесс не завершен. Избирательные залоги должны возвратить. Мы бьемся за эти средства не для личной выгоды. Согласно законодательству о выборах, эти 5 миллионов сомов подлежат возврату внесшим их гражданам и организациям. Каждый, кто помог собрать нам залог, получит все свои средства до последнего сома.

Мы требуем возврата этих средств, потому что чувствуем ответственность перед нашими сторонниками, которые в очень тяжелое время экономического кризиса и пандемии выделили средства, чтобы помочь партии «Реформа» принять участие в борьбе за лучшую жизнь, за построение процветающего Кыргызстана», — пишут кандидаты.

Мы обратимся в суд и применим все другие предусмотренные законом меры, чтобы вернуть нашим сторонникам деньги. Призываем Центризбирком не перекладывать ответственность на другие органы, а принять законное и справедливое решение по возврату средств гражданам.

Из обращения партии «Реформа»

Напомним, что 6 октября ЦИК признала итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку.
Ссылка: https://24.kg/vlast/175633/
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