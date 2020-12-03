Выборы президента. Клара Сооронкулова сдала подписные листы

Еще один кандидат в президенты Клара Сооронкулова сдала подписные листы.

Таким образом, 12 претендентов принесли подписи в свою поддержку. Двадцать сдали избирательный залог.

Напомним, что кандидаты на высший государственный пост в стране должны сдать подписи и перечислить деньги на депозитный счет сегодня до 23.59.

До 14 декабря включительно избирательная комиссия регистрирует претендентов. В течение двух календарных дней после регистрации кандидат получает соответствующее удостоверение. Если ему отказано в регистрации, то в течение 24 часов после принятия ЦИК решения он должен быть уведомлен об этом.

Досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.