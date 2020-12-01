Конституционное совещание. Предложения в Основной закон вносят и бывшие зэки

Конституционное совещание проходит очень интенсивно, а не формально для галочки. Об этом на брифинге сообщил член КС Эдиль Байсалов.

По его словам, отдельные лица заявляют, что конституционное совещание проходит по заранее утвержденному сценарию.

«Мы работаем в трех секциях, у нас проводится интенсивная работа. Мы каждую букву сверяем, работаем на основе действующей Конституции, сравниваем ее с Основным законом ближайших соседних стран. Мне импонирует, что впервые наша Конституция пишется на родном (кыргызском) языке. Работая над действующим текстом Основного закона, мы видим, как небрежно и неточно отражались в переводе на кыргызский язык определенные термины», — сказал Эдиль Байсалов.

Член КС отметил, что окончательное решение не за конституционным совещанием.

На самом деле буквально с улицы люди к нам приходят. На прошлой неделе приходила домком, на этот раз бывшие осужденные. Они вносят свои предложения, мы слушаем каждого. Эдиль Байсалов

«Каждый может прийти, но мы только совещательный орган. В каком виде будет утвержден этот проект не нам решать, мы не можем себе присвоить такие полномочия», — добавил Эдиль Байсалов.

Член КС также отметил, что текст проекта Основного закона, опубликованный ранее за подписью 80 депутатов, совершенно иной. По словам Эдиля Байсалова, вариант, размещенный для общественного обсуждения на сайте ЖК, отличается от того, что рассматривают на конституционном совещании.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.