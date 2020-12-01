Выборы президента. Член ЦИК рассказал, когда должен быть объявлен референдум

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев рассказал 24.kg, когда должен быть объявлен референдум, если его проводить в один день с досрочными выборами президента.

По его словам, согласно закону, плебисцит назначается за месяц до предполагаемой даты его проведения. «То есть, грубо говоря, если всенародное голосование намерены провести 10 января, будь это даже односложный вопрос о форме правления, а не в рамках принятия Конституции, то его нужно назначить не позднее 10 декабря», — отметил Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что если речь идет о референдуме по принятию проекта измененной Конституции, то по нему сначала должна дать заключение Конституционная палата, что займет не менее двух месяцев. «Так что, я считаю, что 10 января мы при всем желании не сможем провести плебисцит по новому Основному закону», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Новый проект Конституции вынесли на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.