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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Садыр Жапаров сегодня объявит о сложении полномочий и. о. президента

Садыр Жапаров сегодня объявит о сложении полномочий исполняющего обязанности президента. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил спикер Талант Мамытов.

Депутат Омурбек Текебаев поинтересовался, кто сегодня исполняет обязанности президента, так как накануне пресс-служба главы государства сообщила, что Садыр Жапаров уходит с поста для участия в досрочных президентских выборах.

«Он официально объявил об этом или нет? Если нет, то почему пресс-служба торопится? Государство ни на один день не должно оставаться без главы. Власть — это не гора, чтобы передавать друг другу. Если есть официальное заявление, то надо оформить прием-передачу», — сказал Омурбек Текебаев.

Талант Мамытов попросил не торопиться. «Возможно, Садыр Жапаров сегодня на пресс-конференции объявит о сложении полномочий», — сказал он.

Сегодня Садыр Жапаров в 14.00 даст свою первую и единственную пресс-конференцию в качестве и. о. президента страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172710/
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