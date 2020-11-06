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Власть
Сюжет: Выборы президента - 2021

Выборы президента. Избиратели за рубежом должны подать заявление до 29 декабря

На президентских выборах за рубежом на территории дипломатических миссий и представительств госучреждений Кыргызстана будут открыты избирательные участки.

В ЦИК уточнили, что они должны быть образованы не позднее, чем через 11 дней со дня назначения выборов. То есть до 3 ноября включительно. На выборах в Жогорку Кенеш за границей функционировали 44 участка. Вероятно, что их количество не изменится. 

В избирательной комиссии напоминают, что голосовать по форме № 2 смогут только те кыргызстанцы, кто проживает за рубежом или будет там находиться в день выборов. Подать заявление они должны до 29 декабря включительно. 

Депутаты парламента 22 октября отменили голосование на выборах по форме № 2. Жогорку Кенеш также большинством голосов одобрил снижение избирательного порога для политических партий, участвующих в выборах, до 3 процентов, а размер залога — до 1 миллиона сомов. Однако поправки пока не подписаны и. о. президента Садыром Жапаровым. Ранее заведующий отделом информационной политики аппарата президента Нургазы Анаркулов сказал 24.kg, что документ поступил в аппарат и находится на рассмотрении.

Досрочные выборы главы государства назначены на 10 января 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/172123/
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