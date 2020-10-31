Налоговая служба не карательный орган. Первый вице-премьер о защите бизнеса

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков принял участие в работе коллегии Государственной налоговой службы Кыргызстана по итогам девяти месяцев.

Он указал на ряд недоработок, обозначил приоритеты в работе Налоговой службы на ближайшее время.

«Реформирование Налоговой службы будет осуществляться путем цифровизации налогового администрирования и скорейшего перехода взаимодействия с налогоплательщиками на электронно-дистанционный формат в рамках проекта цифровизации налогового администрирования — «Смарт Салым», — отметил он.

Налоговая служба должна отойти от образа «карательного органа» и превратиться в орган, оказывающий услуги населению и бизнесу. Артем Новиков

Он добавил, что правительство предложит решения по сокращению налоговых проверок, передаче на аутсорсинг функций налоговых проверок и рассмотрение апелляционных жалоб, создание третейских судов по налоговым спорам.

«Бизнес должен быть максимально защищен от любых возможностей неправомерных действий со стороны сотрудников налоговых органов. При этом задача по выполнению плановых показателей по налоговым поступлениям и страховым взносам должна быть реализована в полном объеме», — сказал Артем Новиков.

Он подчеркнул, что нужно выявлять резервы и сокращать коррупционные риски и поручил в двухнедельный срок внести соответствующий план действий.

Первоочередная задача правительства — обеспечить стабильность бюджета.

«Покрытие всех расходов государства должно осуществляется только за счет налоговых доходов. Тогда как внешняя помощь должна быть направлена на развитие экономики. Эта задача в первую очередь ложится на Налоговую службу. Очевидно, что старые подходы и методы администрирования налогов не только малоэффективны, но и вредны для развития предпринимательства», — отметил первый вице-премьер-министр.

Артем Новиков поручил запустить единый многофункциональный центр обслуживания налогоплательщиков до конца 2020 года.