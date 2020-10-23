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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Партия «Социал-демократы Кыргызстана» выступает против переноса выборов

Партия «Социал-демократы Кыргызстана» выступает против переноса выборов депутатов Жогорку Кенеша. Об этом сказано в заявлении политической организации, опубликованном на Facebook.

«Мы выступаем против перенесения даты выборов, поскольку это нарушает конституционное право граждан по выборному процессу и увеличивает сроки полномочий депутатов. А также вопросами референдума и изменениями в Конституции должен заниматься новый созыв парламента», — говорится в заявлении партии.

Отметим, принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентированы порядок проведения повторных выборов депутатов парламента, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года. 

Указанный закон КР вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/170519/
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