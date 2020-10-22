Депутаты не могут рассмотреть вопрос переноса даты выборов. Нет кворума

В государственной резиденции «Ала-Арча» должно было состояться заседание депутатов Жогорку Кенеша. Начало было назначено на 14.00.

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Нардепы должны рассмотреть перенос даты выборов президента и депутатов парламента, вопрос конституционной реформы, а также снижение избирательного порога до 3 процентов.

Сегодня эти вопросы рассмотрели на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК, одобрили проект закона о приостановлении действия некоторых норм Закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

Для рассмотрения и принятия этих вопросов необходимо более 80 голосов. Известно, что зарегистрировано 70 нардепов, еще 14 выписали доверенности коллегам.

Однако по факту в госрезиденции присутствует не более 50 депутатов.

Отметим, что, согласно поступившему в парламент законопроекту, отменяются досрочные президентские выборы, а также парламентские, назначенные на 20 декабря 2020 года, до проведения конституционной реформы.