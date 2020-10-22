Омурбек Текебаев передумал и согласился с идеей конституционной реформы

После консультации лидеры фракций Жогорку Кенеша поддержали идею внесения изменений в Конституцию страны. Об этом журналистам сообщил депутат Омурбек Текебаев.
По его словам, накануне прошла консультация между политиками, где обсуждался вопрос переноса парламентских и президентских выборов.
«Я согласился с аргументами инициативной группы о необходимости внесения изменений в закон о выборах и в дальнейшем Конституцию, но с одним условием — партийная система сохранится. Инициативная группа обещает урезать полномочия главы государства, усилить роль премьер-министра и парламента. Если они откажутся от своих обещаний, то я не поддержу их», — заявил Омурбек Текебаев.
Напомним, что в парламент внесли законопроект о внесении изменений в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша, согласно которому сроки предстоящих выборов приостанавливаются. Нардепы на сегодняшнем заседании обсудят инициативу.
Отметим, что точную дату выборов ни один из депутатов не называет. Предположительно выборы президента и депутатов Жогорку Кенеша состоятся после внесения изменений в Конституцию.