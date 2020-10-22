Выборы-2020. Еще одна партия подала уведомление об участии в гонке

Еще одна партия подала уведомление об участии в повторных выборах в Жогорку Кенеш. Об этом 24.kg сообщили в юридическом отделе ЦИК.

По данным ведомства, «Бутун Кыргызстан» будет вновь баллотироваться в парламент. Ранее стало известно, что за мандаты намерена бороться Партия зеленых. Прием заявок продолжается. В ЦИК напомнили: срок приема уведомлений истекает 25 октября.

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.