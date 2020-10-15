К переговорам об отставке президента присоединились Кулов, Текебаев и Отунбаева

Переговоры об отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента продолжаются. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

Редакции стало известно, что сегодня к переговорам подключаются экс-премьер-министр Феликс Кулов, президент переходного периода Роза Отунбаева, бывшие спикеры Жогорку Кенеша Омурбек Текебаев и Абдыганы Эркебаев. Они выступают против отставки президента сейчас.

Эту информацию Толгонай Стамалиева комментировать отказалась.

Отметим, накануне в переговорах со стороны Садыра Жапарова принимали участие депутаты Талант Мамытов, Курманкул Зулушев и лидер партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев, которые также придерживаются позиции, что Сооронбай Жээнбеков должен уйти.

Со стороны главы государства были руководитель аппарата Досалы Эсеналиев, советник президента Мурат Шайымкулов, заведующий отделом внешней политики аппарата Данияр Сыдыков и пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

Напомним, что вчера нардепы повторно рассмотрели кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Парламент единогласно утвердил состав и программу правительства.

На пресс-конференции новоизбранный глава кабмина заявил, что вопрос отставки главы государства решится в ближайшее время.