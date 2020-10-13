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Власть

Попытки рейдерства пансионатов надо жестко пресекать, заявил Садыр Жапаров

Премьер-министр Садыр Жапаров поручил исполняющему обязанности министра внутренних дел Улану Ниязбекову принять исчерпывающие меры по обеспечению сохранности имущества санаториев, пансионатов и центров отдыха, расположенных вдоль прибрежной акватории озера Иссык-Куль. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

«В социальных сетях появилась информация о том, что к владельцам пансионатов и центров отдыха, расположенных вдоль озера Иссык-Куль, обращаются неизвестные граждане, которые путем угроз и шантажа вымогают денежные средства. В противном случае грозятся сжечь сами пансионаты и причинить физические увечья лицам, которые отказываются платить «дань». Такие случаи должны жестко пресекаться на местах. Никаких попыток рейдерского захвата чужого имущества или вымогательства денежных средств у предпринимателей, работающих в курортной зоне, мы не допустим», — сказал Садыр Жапаров.

Он поручил незамедлительно разобраться в сложившейся ситуации и не допускать повторения таких попыток в дальнейшем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/169041/
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