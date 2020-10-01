«Мекеним Кыргызстан» № 4: Народ не должен дышать грязным воздухом!

Жители Свердловского района, несмотря на прохладную погоду, тепло встретили кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Мекеним Кыргызстан».

На встрече присутствовали около тысячи человек. Люди задавали актуальные вопросы и обсуждали их вместе с претендентами. Была затронута тема смога, в который Бишкек погрузился в прошлый зимний период.

Как отметил Марлен Маматалиев, в наступающем отопительном сезоне уровень смога будет меньше, в прошлом году он на всех уровнях поднимал этот вопрос и нашел пути решения проблемы. «Мой народ должен жить в чистом городе, народ не должен дышать грязным воздухом», — сказал он.

Жители интересовались, как получить государственную ипотеку, будет ли повышение цен на бензин и газ. На все вопросы были даны полные и развернутые ответы.

Избиратели одобрили предвыборную программу политорганизации, они заявили, что поддерживают «Мекеним Кыргызстан» за то, что в ней состоят молодые, перспективные и амбициозные личности. Люди выразили уверенность в том, что, став депутатами, молодые политики смогут обеспечить надежное и светлое будущее нашей страны.

«Мекеним Кыргызстан» — партия каждого гражданина!

4 октября голосуйте за № 4 !