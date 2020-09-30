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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4: От количества к качеству! Сократим ЖК в два раза!

Партия «Мекеним Кыргызстан» предлагает инициативу по сокращению числа депутатов в парламенте страны. Необходимо уменьшить штат корпуса вдвое, а оставшихся отбирать с особой тщательностью.

Экономия ежегодного бюджета — 500 миллионов сомов. Именно в такую сумму оценивают кандидаты сокращение штата депутатского корпуса.

По словам Марлена Маматалиева, выступающего от партии «Мекеним Кыргызстан», колоссальных затрат можно избежать, уменьшив число парламентариев в два раза.

«120 депутатов для нашего государства, для Кыргызстана, слишком много. Вопрос в другом. Если бы эти 120 нардепов работали и мы бы видели, что они качественно работают, тогда, возможно, этот вопрос не поднимался бы», — подчеркнул он.

Освободившуюся сумму в случае сокращения числа депутатов было бы рациональнее направить на нужды сфер здравоохранения и социального обеспечения, считают в политорганизации. Как показал срез общественного мнения, большинство горожан такую инициативу поддерживают.

Поскольку предлагаемая партией «Мекеним Кыргызстан» реформа требует внесения изменений в Конституцию, сразу после выборов политическое объединение объявит сбор подписей под инициативой о проведении референдума.

«Во-первых, в Жогорку Кенеше депутаты станут ответственнее. Опять же значительная экономия государственного бюджета. На эти средства построим несколько социальных объектов, сможем завоевать пошатнувшееся доверие народа к парламенту», — отметил во время встречи с избирателями кандидат Искендер Матраимов.

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 30.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166938/
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