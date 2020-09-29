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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4: Скажи «ДА!» проектам развития для каждой области

В Баткенской области инициировать развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственного производства, ориентированного на выращивание рапса, а также сои, ягод и фруктов. Знаменитый баткенский урюк должен стать одной из визитных карточек региона и экспортным ориентиром.
 

Для Джалал-Абадской области инициировать дальнейшее развитие производства электроэнергии, электроники, добычи угля, других полезных ископаемых. Развитие агросектора, специализирующегося в первую очередь на производстве хлопка и переработке продуктов уникального природного феномена — дикорастущих лесов грецкого ореха. Развитие рекреационной инфраструктуры в этом географическом расположении будет ключевым.

В Иссык-Кульской области надо усиленно развивать рекреационно-туристическую инфраструктуру. А также транспортно-коммуникационную инфраструктуру. Высокодоходным может стать выращивание и переработка экологически чистых овощей и фруктов. Кроме того, на Иссык-Куле надо развивать структуру оказания услуг в области спортивной медицины. К нам могут приезжать для восстановления и реабилитации спортсмены со всего СНГ.

Нарынский регион должен использовать свое географическое положение и развивать торгово-логистический потенциал. Также в Нарыне есть все условия для высокопродуктивного животноводства. Нарынская область может стать привлекательным местом для любителей этнотуризма. Направления экологического и медицинского туризма тоже могут стать перспективными для региона. Новый импульс надо дать и развитию СЭЗ «Нарын».

Для экономики Ошской области драйвером может стать развитие легкой, перерабатывающей промышленности, многоотраслевого аграрного сектора, прежде всего садовых культур и растениеводства. Развитие горнодобывающей промышленности. Развитие экологического, краеведческого, этнотуризма, а также развитие «зиярат» туризма, так как именно на территории области находится большое количества мазаров, святых мест, мечетей и так далее. Развитие современных коммуникаций, нефтедобывающей промышленности. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей торговлю южного региона с зарубежными странами, а также с двусторонней торговлей. Важный вопрос — продолжение строительства водопроводов и ирригационных систем.

Для Таласской области важно становление перерабатывающей промышленности, производство сельскохозяйственной продукции, производство продуктов питания и их экспорта, развитие коммуникаций. Кроме того, Таласская область может развивать культурно-исторический туризм.

Для Чуйской области приоритетным является развитие логистических центров, вклад инвестиций в IT-парк, инфраструктуру, добыча полезных ископаемых, переработка сельскохозяйственной продукции, повышение уровня образовательных учреждений.

 
***
Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 29.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166753/
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