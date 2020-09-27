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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Теплый прием оказал Джалал-Абад кандидатам от партии «Мекеним Кыргызстан» № 4

Уже по доброй традиции с исполнения национального гимна началась встреча кандидатов в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» с избирателями в Джалал-Абаде. Выслушать и поддержать претендентов собралось много желающих. Ахматбек Келдибеков в своем выступлении поблагодарил граждан и рассказал о планах политорганизации.

Ахматбек Келдибеков, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» № 4: «В нашей программе заложено много точек роста для всех регионов нашей страны. Для Джалал-Абадской области мы предлагаем инициировать дальнейшее развитие производства электроэнергии, электроники, добычи угля, других полезных ископаемых. Развитие агросектора, специализирующегося в первую очередь на производстве хлопка и переработке продуктов уникального природного феномена — дикорастущих лесов грецкого ореха. Развитие рекреационной инфраструктуры в этом географическом расположении будет ключевым».

Скажи «Да» новым программам занятости населения и социальной поддержке граждан!

«Мекеним Кыргызстан» — партия каждого гражданина, № 4 в избирательном бюллетене.

***
Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политобъединения. Дата выхода 27.09.2020.
 
Ссылка: https://24.kg/vlast/166542/
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