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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4 инициирует создание «миграционного омбудсмена»

Искендер Матраимов, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»: «Для поддержки наших трудовых мигрантов мы намерены добиться предоставления статуса почетного консула признанным лидерам диаспор за рубежом с соответствующими полномочиями и обязательствами.

Предлагаем создать отдельный институт по защите прав наших мигрантов — «миграционный омбудсмен», который будет являться уполномоченным лицом государства с соответствующим статусом для работы с уполномоченными органами других стран.

Кроме этого, планируется создание совместно с властями других государств центров, обеспечивающих адаптацию и социализацию трудовых мигрантов, облегчающих их этнокультурную и языковую адаптацию к новым условиям».

«Мекеним Кыргызстан» № 4 — партия каждого гражданина!

***
Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 26.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/166507/
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