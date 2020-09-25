«Мекеним Кыргызстан» № 4: Мы готовы реализовать реальные механизмы свободы слова

24 сентября в «Парк Отеле» состоялась встреча представителей медиасектора с кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша КР, на которой стороны заключили Договор «О свободе слова в Кыргызской Республике».

Во встрече приняли участие 14 партий. Партию «Мекеним Кыргызстан» представлял Канатбек Азиз. Рассматриваемый меморандум состоял из нескольких пунктов, один из которых гласил: «Гарантировать доступ граждан к получению разносторонней информации, создавая условия для свободной деятельности СМИ и социальных сетей».











По словам Канатбека Азиза, договор о свободе слова подводит к тому, что сегодня отдельные органы государственной власти до сих пор не могут прийти к диалогу и найти точки соприкосновения с пониманием гражданского сектора и с представителями СМИ.

Он отметил: «Сегодняшнее мероприятие — одна из попыток как-то подвести представителей политических партий, включая нас, хотя мы сами сработали на опережение, что мы готовы реализовать реальные механизмы свободы слова у нас в Кыргызстане, но с присутствием ответственности. Свобода слова не может быть безмерной. Моя свобода завершается тогда, когда я нарушаю свободу другого. Партия «Мекеним Кыргызстан» поддерживает эту позицию, и мы будем одними из первых, кто подпишет договор о свободе слова».



Скажи «ДА!» свободе слова вместе с партией «Мекеним Кыргызстан».

4 октября голосуй за № 4!

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 26.09.2020.