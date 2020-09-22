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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

«Мекеним Кыргызстан» № 4: проект «Школьный автобус»

Одна из проблем в городах и селах страны — обеспечение безопасной поездки учеников в школу и их возвращение домой после уроков.

В городах школьный автобус станет гарантией безопасности учащихся.

Родителям не нужно будет возить детей в учебное заведение, попадая в многокилометровые пробки из-за огромного количества автомобилей на дорогах.

В сельской местности внедрение проекта «Школьный автобус» партии «Мекеним Кыргызстан» поможет решить проблему малокомплектных школ. Не будет необходимости содержания в небольших селах маленьких учебных заведений с несколькими ребятами, благодаря школьному автобусу они смогут учиться в других селах, где есть большие полноценные школы.

В сфере школьного образования мы предлагаем:

— разработать государственную программу партнерства с бизнесом для строительства новых школ, а также для качественного ремонта аварийных учебных заведений. Партнерство должно строиться на взаимовыгодных условиях. Бизнесмен строит школу или вкладывает средства в ее ремонт, а взамен получает налоговые льготы;

— в сельской местности перейти от политики строительства маленьких школ, где мало учеников и дефицит учителей, к политике обеспечения подвоза школьников к местам обучения и обратно на специальных автобусах. Для этого разработать национальную программу «Школьный автобус». Такая программа станет действенным катализатором развития проекта по строительству и реабилитации дорог в регионах;

— вернуться к системе единой тарифной сетки при начислении зарплаты учителям как к одному из способов решения задачи по изменению их социального положения;

— пересмотреть содержание школьного образования в сторону увеличения часов преподавания ключевых общеобразовательных предметов: математики, физики, химии, биологии, географии, истории, русского и кыргызского языков. В 2012 году часы на эти предметы были безосновательно сокращены.


«Мекеним Кыргызстан» № 4 — партия каждого гражданина! 

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 22.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/165965/
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