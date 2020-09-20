Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4: создадим равные возможности для каждого!

Социальные условия, занятость, образование и многое другое обсудили на встрече кандидаты в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» с гражданами с нарушением зрения. Политики ознакомили участников встречи со своей программой, в которой большое внимание уделяется проблемам людей с инвалидностью. Программа разработана на специальном шрифте Брайля, с помощью которого слепые и слабовидящие могут прочитать любой текст.

По словам Толкунбека Исакова, председателя общества по защите прав инвалидов, а также кандидата в депутаты, много предстоит сделать в сфере предоставления равных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья и их комфортной жизни. Сам политик в детстве из-за болезни полностью лишился зрения и с трудностями, с которыми сталкиваются люди с нарушением зрения ежедневно.



«Сегодня в Кыргызстане отсутствуют условия для безопасного передвижения по улице людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Установлено недостаточное количество звуковых светофоров. Нет специальных, так называемых тактильных дорожек. В общественном транспорте не озвучивают названия остановок. Программа партии «Мекеним Кыргызстан» нацелена на создание комфортных условий жизни для лиц с инвалидностью. И мы сможем этого добиться за пять лет», — уверен Толкунбек Исаков.



Рассказал политик и планах по поводу трудовой занятости людей с инвалидностью. Сегодня существует закон, согласно которому частные предприятия обязаны нанимать в штат не менее пяти процентов граждан с ограниченными возможностями здоровья. Однако эта норма существует лишь на бумаге. В партии «Мекеним Кыргызстан» обещают эту ситуацию исправить путем введения штрафов в отношении безответственных работодателей. Помимо этого, политики планируют добиться применения этой квоты и к государственным учреждениям.

Скажи «Да» равным правам для всех. Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4 в списке для голосования.

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 20.09.2020.