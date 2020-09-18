Партия «Мекеним Кыргызстан» поддержит концепцию развития швейного бизнеса

Снизить налоги швейникам. Объединить предприятия легкой промышленности в швейные технопарки. Партия «Мекеним Кыргызстан» предлагает свое видение решения проблем, существующих в промышленности. Об этом стало известно в ходе встречи партийцев с представителями швейной отрасли страны.

Но эти показатели могли бы быть в разы лучше, если бы не ряд нерешенных проблем, существующих в отрасли. Около одной трети всех предприятий работают в так называемой «тени». Более 90% рынка текстильного и швейного производства составляют работающие на патентной основе индивидуальные предприниматели.

Еще один проблемный узел в системе легпрома — нехватка профессиональных кадров. На предприятиях, как правило, работают специалисты без профильного образования. Партия «Мекеним Кыргызстан» намерена максимально способствовать нашим швейникам участвовать в международных программах по обучению и повышению квалификации.

Марлен Маматалиев, кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан»: «Уже на стадии формирования нового правительства партия «Мекеним Кыргызстан» будет требовать от него создания особой среды и условий для привлечения международных специалистов в легкой промышленности из Германии, Турции, Японии, которые привезут с собой не только знания, но и новые технологии».

Амир Закиров, независимый эксперт по швейной отрасли : «Государству надо обратить внимание на создание мини-технопарков. Необходимо начать работу по объединению мелких предприятий».











Помимо этого, «Мекеним Кыргызстан» предлагает предоставлять в лизинг приобретение необходимого оборудования для быстрого технического и технологического переоснащения предприятий. Сырьевая и перерабатывающаяся в республике база не в состоянии обеспечить швейников всем необходимым — фурнитурой, тканями, нитками.

Скажи «да» обновлению швейной промышленности страны.

Партия «Мекеним Кыргызстан», партия каждого кыргызстанца, № 4 в списке для голосования.