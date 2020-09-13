Мирлан Бакиров: Государство минимально должно вмешиваться в дела бизнеса

«Мекеним Кыргызстан» – партия социально-либерального толка. Наша предвыборная программа коснется в первую очередь решений социальных проблем в стране, связанных с безработицей и низким уровнем дохода, через сокращение расходов на содержание парламента, исполнительной власти. Мы хотим упразднить государственные органы, дублирующие работу существующих ведомств, в целях увеличения бюджета в социальном блоке. Для поднятия уровня жизни населения мы предлагаем либеральную модель ведения бизнеса, где государство минимально должно вмешиваться в дела предпринимателей», – говорит председатель партии Мирлан Бакиров.

Наши основные приоритеты:

1 Межнациональное согласие. Межнациональное согласие как основа для стабильного развития государства. Мы дорожим целостностью и многогранностью нашего общества – это фундамент культурного многообразия Кыргызстана.

2 Полная децентрализация власти. После сокращения расходов на содержание государственного аппарата сэкономленные средства должны быть направлены на поддержку органов местного самоуправления по всей стране.

3 Изменение экономической модели. Формирование более свободной экономики с упором на развитие реального сектора. Основной акцент мы делаем на промышленный и аграрный сектор.

4 Защита и лоббирование национальных интересов в ЕАЭС. Усиление позиций Кыргызстана по отстаиванию интересов отечественного бизнеса.

5 Цифровизация системы образования и здравоохранения. Применить процесс цифровизации в системе образования и здравоохранения. Обеспечить максимальную либерализацию IT-сферы. Мы проведем ревизию и устраним все недостатки в законодательстве, регулирующем направление IT. Ни один госорган или закон не должен контролировать деятельность, связанную с информационными технологиями, до тех пор, пока эта индустрия крепко не встанет на ноги.

Мирлан Бакиров: «Партия «Мекеним Кыргызстан» никогда не оставит своего избирателя. С сегодняшнего дня наши избиратели будут следить не за нашими словами, а за нашими действиями. Мы должны вести открытый диалог с народом и настроиться на победу. Ради нашего народа, ради нашей земли, ради нашей Родины!»

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 13.09.2020.