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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Зайнидин Курманов: Партия «Мекеним Кыргызстан» презентовала новую политику

Доктор исторических наук, бывший спикер Жогорку Кенеша Зайнидин Курманов опубликовал на своей странице в социальной сети свой взгляд на программы политических партий. В числе других профессор выделил и партию «Мекеним Кыргызстан» как одного из фаворитов парламентской гонки.

«Вопреки ожиданиям, удивила программа партии «Мекеним Кыргызстан» (далее «МК»), которую бьют в соцсетях даже ленивые и дураки. Не поленитесь, прочитайте! Это очень добротная цельная программа-действие, основанная на социально-либеральной идеологии. План, рассчитанный не только на пятилетку, но и дальнейший период. Партия презентовала не просто обещания, а в комплексе новую политику. А не обрывки каких-то бессвязных идей, спертых у других.

Партия «МК» не оказалась очередным «центристским болотом», которых через край в СНГ, а партией с современной прогрессивной идеологией, в центре которой стоит забота о человеке, его правах и свободах, материальном благосостоянии. «МК» — это идеологическая партия, в программе которой излагается система взглядов, мировоззрение партии по строительству в Кыргызстане цивилизованного «социального капитализма» вместо нынешнего «дикого капитализма». Такая идеология сейчас очень актуальна в Кыргызстане, которая превращается в несвободную страну с олигархической формой правления. Отсюда все эти многочисленные законодательные инициативы по ограничению свободы. Граждане при такой системе вынуждены выживать сами, не надеясь на помощь государства, что хорошо было видно при борьбе с коронавирусом.

Из идеологии социального либерализма вытекает и программа действий партии в таких важных для людей проблемах, как права человека, развитие гражданского общества, бизнеса, социальная поддержка населения, здравоохранение, образование, управление, развитие регионов, экономическая политика и другое. Анализ состояния того или иного сектора подкрепляется конкретными пакетами предложений, что нужно сделать, чтобы модернизировать отрасль, вывести ее на новый уровень и другое. Важное значение придается внешней политике — углублению Евразийской интеграции в рамках ЕАЭС, ибо другой цивилизационной альтернативы у нас просто нет. Ни в ЕС, ни в НАФТА нас не ждут. Больше не с кем. Хотя, конечно, можно интегрироваться с Китаем, Ираном, Афганистаном, Пакистаном или Индией. Но как?

Программа написана доступным для понимания языком. Заканчивается воодушевляющим призывом, что «Кыргызстан может стать примером успешной модернизации в регионе. Очень бы хотелось, чтобы депутаты от этой партии, если они пройдут в Жогорку Кенеш, обязательно взялись за ее реализацию. Кыргызстан мог бы стать совершенно другой, очень симпатичной страной».

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда Политической партии «Мекеним Кыргызстан». Дата выхода 12.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164928/
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