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Власть
Сюжет: «Мекеним Кыргызстан»

Канат Аманкулов: Наш народ заслуживает лучшей жизни!

Скажи «ДА» — под таким названием партия «Мекеним Кыргызстан» презентовала программу, которая разработана с учетом вызовов и реального положения дел. Программа лишена популизма, пронизана конкретикой и нацелена на результат.

Партия «Мекеним Кыргызстан» призывает кыргызстанцев сказать «ДА»:

  • сокращению количества депутатов Жогорку Кенеша;
  • оптимизации структуры правительства.

«Мекеним Кыргызстан» планирует убрать дублирующие функции у министерств и ведомств, а также сократить расходы чиновников. Вице-премьеры в правительстве могут одновременно возглавлять и профильные министерства. А министры — совмещать функции начальников управлений.

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В случае победы на выборах партия «Мекеним Кыргызстан» воплотит в жизнь эти инициативы, чтобы сэкономить бюджетные средства, которые в дальнейшем пойдут на зарплаты медикам и учителям — тем, кто двигает страну вперед.

Партия «Мекеним Кыргызстан» — команда молодых профессионалов. Они мало говорят, но много делают.

«Я твердо знаю, наш народ заслуживает лучшей жизни. Члены партии приложат все усилия для служения нашему народу. Сделают все, что в их силах, чтобы обеспечить кыргызстанцам достойную жизнь. Программа партии «Мекеним Кыргызстан» составлена таким образом, что у нее лучшие условия для социальной политики», — заявил кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Канат Аманкулов.

«Мекеним Кыргызстан» сделает так, чтобы каждый гражданин гордился, что он живет в Кыргызстане — стране, которая гарантирует достойную жизнь. Скажи «да» программе партии «Мекеним Кыргызстан».

***

Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 08.09.2020.
Ссылка: https://24.kg/vlast/164427/
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