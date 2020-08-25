Выборы-2020. Еще четыре партии просят ГКНБ проверить нарушения «Кыргызстаном»

Еще четыре партии — «Ата Мекен», «Бир Бол», «Ордо» и «Чон Казат» направили заявление председателю ГКНБ Орозбеку Опумбаеву, а также президенту страны Сооронбаю Жээнбекову и омбудсмену Токону Мамытову в связи с нарушениями, по их мнению, допущенными партией «Кыргызстан».

Представители этих политобъединений выражают озабоченность в связи с последними инцидентами в ЦИК, связанными с партией «Кыргызстан».

Читайте по теме Выборы-2020. ГКНБ просят начать проверку нарушений партией «Кыргызстан»

«На видеозаписи, представленной операторами ЦИК, время регистрации документов кандидатов партии «Кыргызстан» обозначено как 18.03. Согласно части 1 статьи 60 Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша» выдвижение списка кандидатов заканчивается за 45 дней до дня выборов. Также согласно части 1 статьи 61 данного закона уполномоченные представители партий не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, до 18.00 местного времени обязаны представить в ЦИК соответствующие документы. Этот срок определен ЦИКом как 18.00 часов 24 августа 2020 года. В журнале регистрации время приема документов от партии «Кыргызстан» исправлено. Есть исправления и выше по списку... В журнале регистрации в качестве представителя партии «Кыргызстан» указана Абильдиева Э.П., которая не подтверждает сдачу документов своей подписью. В журнале подписей о сдаче документов и их приеме нет. Кроме того, согласно записям с видеокамер в ЦИК, документы от партии «Кыргызстан» приносил мужчина, не имеющий для этого полномочий», — говорится в заявлении.

Действия сотрудников ЦИК рассматриваются нами как служебный подлог (статья 329 Уголовного кодекса КР).

«Журнал регистрации факта приема документов должен содержать все необходимые реквизиты для удостоверения факта своевременной сдачи документов от политических партий, то есть записи в журнале имеют важное юридическое значение. Мы считаем, что в журнал были внесены заведомо ложные сведения, об этом свидетельствуют подчистка прежнего текста с заменой его на новый. Кроме этого, полагаем, что к данным событиям могут иметь отношение некоторые члены ЦИК», — отмечается в тексте.

Представители партий просят устранить нарушения, допущенные ЦИК в процессе принятия документов от партий, начать досудебное производство в отношении описанных выше фактов, создать комиссию по расследованию вышеуказанных нарушений и включить в состав от каждого представителя партий, гражданских активистов и СМИ, обеспечить широкий доступ к информации о служебном расследовании для всего общества.

Ранее с аналогичным заявлением в ГКНБ обратилась лидер партии «Реформа» Клара Сооронкулова.

⠀

Вчера вечером стало известно, что партия «Кыргызстан» опоздала со сдачей документов. Ее лидер Канат Исаев утверждает, что с документами они успели, заминка возникла из-за «незначительной бумажки». На фото, появившихся в Сети, четко видно, что в регистрационном журнале ЦИК исправлено время подачи документов партии «Кыргызстан».

Лидер партии «Кыргызстан» Канатбек Исаев сегодня созвал пресс-конференцию, чтобы дать разъяснения по ситуации, которая возникла вчера в ЦИК при сдаче документов для участия в парламентских выборах. Он заявил, что все документы представители политической организации сдали в избирательную комиссию вовремя.

Сейчас в ЦИК идет расширенное заседание с разбирательством ситуации.