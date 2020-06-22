У лидера фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыта Торобаева выявлен коронавирус. Об этом 24.kg сообщили источники в Жогорку Кенеше.

По их данным, сейчас устанавливается круг контактирующих с ним лиц. Сам Бакыт Торобаев около месяца в парламенте не появлялся.

Отметим, что ранее коронавирус подтвердился у члена фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинова. Он заразился COVID-19 и контактировал практически со всеми коллегами, за исключением торага Дастанбека Джумабекова.

Ранее сообщалось, что во фракциях «Онугуу-Прогресс», «Бир Бол» и СДПК есть зараженные. Однако в «Бир Боле» эти сведения не подтвердили. Опровергли сведения об инфицированных и во фракции социал-демократов.

Информацию о зараженных отказалась предоставлять пресс-служба парламента, сославшись на ее конфиденциальность. Стоит отметить, что Минздрав и республиканский штаб постоянно напоминают о том, что все зараженные должны сообщать данные о контактах. Эта информация нужна для того, чтобы установить круг общения и на ранней стадии выявить тех, кто мог заразиться.

18 июня коронавирус был обнаружен у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу.