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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Депутат предлагает провести местные и парламентские выборы в один день

В Жогорку Кенеше предлагают провести местные и парламентские выборы в один день. Об этом на заседании сообщил депутат Жыргалбек Турускулов.

Он поинтересовался у председателя ЦИК, сколько можно сэкономить средств в этом случае.

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«Мы приняли закон о республиканском бюджете. В нем на проведение парламентских выборов заложено 560 миллионов сомов и 56 миллионов — на местные. Из-за введения режима ЧС подготовка к местным была приостановлена, уже израсходовано 30 миллионов сомов», — ответила Нуржан Шайлдабекова.

Она отметила, что при проведении единовременного голосования экономия средств возможна, но в этом вопросе необходимо рассматривать и другие обстоятельства. В частности, безопасность для здоровья граждан.

Нардеп Марлен Маматалиев согласился с главой ЦИК, что вопрос не только в средствах, но и в здоровье. «Сейчас видим ситуацию с распространением коронавируса, и чтобы людей не направлять лишний раз на выборы, их следует провести в октябре и единовременно», — подчеркнул он.

Нуржан Шайлдабекова пообещала, что ЦИК рассмотрит этот вопрос в соответствии с законодательством.

Напомним, что выборы должны будут пройти в Оше, Караколе, Балыкчи, Майлуу-Суу, Токмаке и 25 айыльных кенешах. Для участия в избирательной кампании подали заявки 22 политические партии
Ссылка: https://24.kg/vlast/156488/
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