Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования президенту Пакистана

Сооронбай Жээнбеков в связи с крушением пассажирского самолета вблизи аэропорта города Карачи выразил соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви.
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«С глубокой скорбью принял весть о неожиданном крушении самолета Airbus A320 вблизи аэропорта города Карачи. Выражаю соболезнования вам, всему народу Пакистана, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме соболезнования.
Напомним, вчера возле аэропорта Карачи разбился самолет «Пакистанских авиалиний». Сегодня Минздрав пакистанской провинции Синд подтвердил гибель 97 человек, выжили двое.