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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Обсуждение законопроекта об НКО. Отчитаться о растраченных грантах должен кабмин

Сегодня в Бишкеке проходят парламентские слушания по законопроекту об НКО. В Жогорку Кенеш не смогла попасть именно та часть представителей гражданского сектора, которая выступает против принятия этого документа.

Правозащитники, которым удалось записаться и попасть в здание ЖК, призвали депутатов инициировать законопроект, обязывающий органы исполнительной власти отчитываться о расходовании грантов и гуманитарной помощи, а потом уже требовать того же от гражданского общества.

В 2020 году сумма бюджетного финансирования государственных инвестиций из всех источников составит 32 миллиарда 54 миллиона сомов.

При этом доля внешнего финансирования за счет займов и грантов составит 31 миллиард 136 миллионов сомов, или 97,1 процента от общей суммы финансирования. На софинансирование проектов будет использовано 918,6 миллиона сомов, или 2,9 процента.

«Так кто же в Кыргызстане больше потребляет внешней помощи? И кто должен раскрыть информацию о том, от кого она получена и на что использована?» — поинтересовались представители гражданского общества.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/153556/
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