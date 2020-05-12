Нарушители масочного режима из ЖК: когда и насколько депутатов оштрафует мэрия?

В Жогорку Кенеше сегодня заседали сразу несколько комитетов. Они заслушивали отчет премьер-министра о работе правительства за 2019 год и дружно признали его удовлетворительным. Тут сюрпризов не случилось — традиционно дружно распекали главу кабмина, как мальчика для битья, затем также дружно одобрили его отчет.

Вопрос в другом. Накануне мэрия Бишкека вступила в права главного цензора соблюдения карантинных мер. Глава города Азиз Суракматов пригрозил всем нарушителям масочного режима штрафами — от 1 тысячи до 5 тысяч сомов. Однако очень многие нардепы сегодня пришли на работу без масок.

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«Штрафы налагаются в зависимости от тяжести. Особое внимание будет уделяться нарушению санитарных норм — за неношение масок предусмотрен штраф от 1 тысячи до 5 тысяч сомов», — сказал мэр.

24.kg насчитало сегодня 50 нарушителей санитарных норм.

Без маски в парламент пришел и премьер. Правда, позже он все же надел ее. Но пресс-служба Жогорку Кенеша успела сделать несколько фотоснимков, где видно — Мухаммедкалый Абылгазиев нарушает правила.

Министр образования Каныбек Исаков пришел к депутатам в маске, но позже ее снял.

Фото — скриншот с видео. Министр образования Каныбек Исаков

Без масок пришли и несколько членов комитета, и присутствовашие на заседании другие депутаты. Некоторые периодически снимали и заново надевали средства защиты.

В целом на заседании, например, комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам мы насчитали 22 нарушителя.

Если каждого оштрафовать по минимальной ставке — 1 тысяча сомов, в казну должно поступить 22 тысячи.

Многие члены комитета по бюджету и финансам тоже игнорируют правила. Депутаты Акылбек Жапаров (он слева) и Мурадыл Мадеминов могли бы взять пример со своего коллеги Сайдуллы Нышанова (в центре), который носит респиратор.

За неправильное ношение маски, а по сути, имитацию соблюдения правил, тоже следовало бы штрафовать. На снимке министр финансов Бактыгуль Жеенбаева. Со спины легко узнать председателя комитета по бюджету и финансам Эмиля Токтошева, слева от них также без маски проходит зампред комитета Зиядин Жамалдинов.

Без маски выступал и вице-премьер-министр Эркин Асрандиев. На фотографиях он везде в маске, а вот на видео попался.

Фото — скриншот с видео. Вице-премьер Эркин Асрандиев выступал тоже без маски

Всего на видео с заседания комитета по бюджету мы насчитали 16 нарушителей санитарных норм.

На заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству на вопросы депутатов отвечал первый заместитель премьера Кубатбек Боронов. Он пришел в маске. Правда, во время выступления он ее снял.

Но не все члены правительства последовали его примеру. Министр транспорта Жанат Бейшенов проигнорировал требования республиканского штаба и вовсе пришел без маски. Еще несколько чиновников кабмина надели ее неправильно.

На заседании комитета по транспорту выявлено шесть нарушителей.

Заседал сегодня и комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, председатель которого Кожобек Рыспаев явился без маски. Не надел средств защиты и другой член комитета Автандил Кулбараков.

Один из членов комитета пришел в перчатках, но без маски. Другой упорно все заседание сидел со спущенной на подбородок маской.

Мы насчитали шесть нарушителей. Плюсуем еще 6 тысяч сомов.

Подводим итоги: сегодня в Жогорку Кенеше санитарные нормы нарушили по меньшей мере 50 депутатов и членов правительства. Ждем ответа от градоначальника Азиза Суракматова, когда все эти нарушители будут оштрафованы. Еще раз напомним: в общественных местах, при большом скоплении людей, в закрытых помещениях все без исключения должны носить маски.