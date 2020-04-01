Ввести режим ЧП на территории всей страны предлагают в парламенте Кыргызстана

В Жогорку Кенеше предлагают расширить территорию режима чрезвычайного положения по всей стране. С таким предложением на заседании выступил лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

По его словам, Кыргызстан должен усилить борьбу с мировой пандемией коронавируса.

«Мы начали говорить об этом еще в январе, провели заседание Совета безопасности. Сейчас узнали, что освобожден от должности вице-премьер-министр и министр здравоохранения. Нам надо ввести режим ЧП по всей стране. Иначе мы так и будем жить, это продлится долго», — отметил Бакыт Торобаев.

Депутат предложил в первую очередь рассмотреть законопроекты по обеспечению продовольственной безопасности страны.

Отметим, на сегодняшний день режим чрезвычайного положения и комендантский час введены на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области. В Кыргызстане на данный момент 107 подтвержденных фактов коронавируса.

