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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Бишкеке. Чиновники не могут пересекать блокпосты без пропуска

Государственные и муниципальные служащие не смогут пересекать блокпосты в Бишкеке без пропусков. Об этом сообщается на официальной странице комендатуры в Facebook.

По ее данным, исключение делается только для медицинских работников.

«Ранее республиканский штаб дал указание руководителям министерств и ведомств организовать и обеспечить подвоз своих сотрудников до места работы и обратно», — напомнили в комендатуре.

В Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели, еще трое в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148600/
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