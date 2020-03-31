В правительстве понимают последствия ЧП для уязвимого населения

«Правительство хорошо понимает последствия режима чрезвычайного положения для социально уязвимых слоев населения», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на рабочем совещании.

Кабмин утвердил план мероприятий по оказанию социальной поддержки населению и обеспечению продовольственной безопасности Кыргызстана.

По словам главы правительства, сегодняшняя ситуация обязывает оперативно решать копившиеся годами проблемы, в частности в сфере здравоохранения и обеспечения продовольственной безопасности.

«Мы понимаем неудобства, с которыми сталкиваются граждане и бизнес-сообщество в последние дни. Введенное чрезвычайное положение является мерой по недопущению дальнейшего распространения коронавируса среди большого количества граждан. Сегодня от здоровья каждого из вас, от сознательности и профилактики зависит, как скоро мы сможем справиться с распространением вируса и вернуться к полноценной экономически активной жизни. От слаженности наших действий зависит благополучие всей страны», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр подчеркнул, что никаких причин для беспокойства по поводу наличия тех или иных продуктов питания и медицинских препаратов нет.

«Границы открыты, грузы и товары поступают в обычном режиме. Уже принято решение о выделении 10 тысяч тонн муки из государственного материального резерва, 5 тысяч тонн из которых будет направлено на поддержку социально уязвимых слоев населения. Наряду с этим в ближайшие дни правительством совместно с бизнес-сообществом и волонтерами будет развернута масштабная работа по оказанию адресной поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — пообещал премьер.

Согласно плану кабмина, принято несколько решений:

крупным производителям, поставщикам продовольственных товаров, владельцам крупных торговых сетей рекомендовано обеспечить достаточный запас социально значимых сельскохозяйственных товаров и продуктов питания, стабильность продаж и цен на них;

заложить в государственный резерв необходимый объем продовольственной группы товаров первой необходимости;

организовать и согласовать с партнерами по ЕАЭС механизм обеспечения «зеленого коридора» по транзитным грузовым перевозкам для беспрепятственного прохождения импорта социально значимых товаров, лекарственных средств, медицинских изделий и препаратов;

оказать адресную социальную помощь малообеспеченным семьям в виде продовольственных пакетов.

«В течение действия режима чрезвычайного положения мы, в первую очередь, должны думать о том, как максимально справиться с инфекцией. Наша цель — добиться отсутствия новых случаев заражения и распространения инфекции среди граждан. Я призываю граждан с пониманием отнестись к работе и указаниям комендантов городов и областей, где введено чрезвычайное положение. Государство, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы никто не остался без внимания и заботы», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели, еще трое в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.