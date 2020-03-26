Грузоперевозки через границу с Китаем возобновят. Началась подготовка

Республиканский оперативный штаб рассмотрел вопрос о возобновлении грузовых перевозок автомобильным транспортом через кыргызско-китайскую государственную границу. Соответствующая нота направлена в соседнюю страну, сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, соответствующим госорганам поручено провести подготовку с китайской стороной по возобновлению грузопотока на пропускных пунктах «Торугарт» и «Иркештам» с учетом создания условий для кыргызских грузоперевозчиков.

В правительстве отметили, что анализ товарной структуры импорта из Китая показал, что закрытие границы существенно отразилось на деятельности предприятий легкой и текстильной промышленности, а также поставках оборудования.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.