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Власть

Андрей Грозин: Ближе выборы в Кыргызстане — сильнее антикитайская риторика

Фото © РИА Новости, Александр Натрускин. Глава отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин

«В октябре должны состояться парламентские выборы, сейчас в Кыргызстане идет бурление внутриполитической субстанции. Очевидно, что по мере приближения даты выборов внутриполитическая активность, окрашенная в антикитайские цвета, вполне возможно, и в антироссийские, будет увеличиваться», — заявил в интервью изданию «Украина.ру» руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

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По его мнению, митинг 2 марта в Бишкеке в поддержку осужденного экс-депутата Садыра Жапарова — «это тренировка, разведка боем». «Если бы всерьез собирались посягнуть на власть, как в 2005 и 2010 году, так быстро бы не разбежались и задействовали бы намного больше участников и ресурсов. Начали бы палатки ставить, конницу бы подтянули... То есть это была демонстрационная акция, власть пытались устрашить. Жапаров — это только повод», — считает Андрей Грозин.

«Вполне возможно, что это один из элементов внешнего давления. Ведь как интересно складывается. В начале февраля Майк Помпео съездил в Центральную Азию, представил новую стратегию. Везде говорил, что необходимо осудить Китай за его политику в Синьцзяне, нужно ориентироваться в экономике на американские компании и так далее. Вообще весь визит был антикитайский», — отметил эксперт.

«А митинг 2 марта не был первым. Первый прошел в Нарынской области еще 17 февраля, где китайцы должны были построить торгово-логистический центр. Это был уникальный проект, когда китайцы согласились построить инфраструктуру, не связанную с добычей сырья», — напомнил Андрей Грозин.

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«Центр дал бы логистические возможности для китайских компаний и компаний соседних стран. Китайцы взялись за него не по доброте душевной, а в рамках своей стратегии «Один пояс — один путь», потому что оптимизация товарных потоков является содержанием этой инициативы», — отметил он.

«Эта инициатива вызывает негативную реакцию у наших западных партнеров. И 17 февраля прошел митинг, на котором анонсировали, что если правительство не свернет сотрудничество с китайской компанией, то 2 марта мы будем в столице. В итоге китайцы свернули проект и ушли», — отметил Андрей Грозин.

«То есть идет отработка запущенного сценария. В октябре должны состояться парламентские выборы. Очевидно, что по мере приближения даты выборов внутриполитическая активность, окрашенная в антикитайские цвета, вполне возможно, и в антироссийские, будет увеличиваться», — считает эксперт.

«Россия и Кыргызстан проведут в 2020 году перекрестный год двух стран, будет много совместных мероприятий, и раскачать ситуацию в кыргызских условиях будет легче легкого», — отметил Андрей Грозин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145942/
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