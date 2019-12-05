Скандал с феминале. В ЖК призывают привлечь к ответственности главу Минкультуры

В связи со скандалом вокруг феминале в Музее изобразительных искусств необходимо рассмотреть ответственность министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сегодня заявила депутат Махабат Эргешова.

Она отметила, что подобные акции с участием обнаженных женщин несовместимы с национальными традициями и менталитетом кыргызов.

«Все мы понимаем, что такое искусство, знаем работы великих художников, которые писали свои картины с обнаженных натурщиц. Но это чуждо нам. В обществе растут агрессия, насилие. Мы должны вести работу по воспитанию, чтобы поднять культуру народа. Если бы подобные мероприятия проходили в зонах отдыха или частном заведении, то не было бы такой реакции. В этом виноват не только директор музея, но и министр культуры», — сказала она.

В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.