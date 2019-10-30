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Власть

Встреча СМИ с президентом. О чем бы вы спросили Сооронбая Жээнбекова?

Президент Сооронбай Жээнбеков встретится с руководителями ведущих СМИ. Ставшая уже традиционной встреча с журналистами пройдет 2 ноября.

В пресс-службе главы государства обещают, что разговор состоится откровенный. Никаких ограничений или заранее заготовленных вопросов не будет. 

В соцсетях предлагают представителям СМИ задать Сооронбаю Жээнбекову те или иные вопросы.

24.kg изучило, какие вопросы у пользователей соцсетей самые популярные, и решило поинтересоваться у своих читателей, какой из них они бы задали президенту страны. 

Какой вопрос вы бы задали президенту Сооронбаю Жээнбекову?
 
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