Встреча СМИ с президентом. О чем бы вы спросили Сооронбая Жээнбекова?

Президент Сооронбай Жээнбеков встретится с руководителями ведущих СМИ. Ставшая уже традиционной встреча с журналистами пройдет 2 ноября.

В пресс-службе главы государства обещают, что разговор состоится откровенный. Никаких ограничений или заранее заготовленных вопросов не будет.

В соцсетях предлагают представителям СМИ задать Сооронбаю Жээнбекову те или иные вопросы.

24.kg изучило, какие вопросы у пользователей соцсетей самые популярные, и решило поинтересоваться у своих читателей, какой из них они бы задали президенту страны.