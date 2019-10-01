Вместо благоприятных условий Кыргызстан в ЕАЭС сталкивается с ограничениями

«Вместо создания благоприятных условий для ведения легальной деятельности на едином рынке ЕАЭС мы сталкиваемся с некоторыми ограничениями», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, которое проходит в Ереване (Армения).

По его словам, сейчас активно идет работа по гармонизации законодательств и созданию единых рынков на пространстве ЕАЭС. Вырос объем перемещения наличных денежных средств, но есть препятствия. Президент предложил финансовым регуляторам ЕАЭС выработать механизм по устранению существующего ограничения.

Читайте по теме Денежные переводы мигрантов. Как они спасают Кыргызстан

«Сегодня мы примем концепцию общего финансового рынка ЕАЭС. Это позволит повысить уровень доступности и качества финансовых услуг для компаний и граждан союза. Ранее мы предлагали создать Институт развития ЕАЭС. Поддержка реализации нашей инициативы позволит укрепить экономики стран союза и обеспечить их гармоничное развитие и сближение», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства обратил внимание на то, что Кыргызстан заинтересован в интеграции в ЕАЭС. А также на то, что союз имеет огромный потенциал для экономического развития стран союза, который еще не реализован в полной мере. Поэтому страны должны стремиться принимать меры, чтобы сократить разрыв между уровнями экономического развития участников ЕАЭС.

Напомним, на открытии форума «Евразийская неделя» премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что введенный лимит на денежные переводы является нарушением норм договора о ЕАЭС. Вице-премьер-министр Жениш Разаков в беседе с журналистами назвал подобную меру барьером. Однако член коллегии (министр) ЕЭК по торговле Вероника Никишина считает введенные ограничения препятствием, возникшим из-за недоинтеграции.

Этот вопрос обсудили и на заседании совета Евразийской экономической комиссии. Решено, что ЕЭК обратится с запросом в Центральный банк РФ. Совместно они проработают вопрос и представят информацию к заседанию Евразийского межправительственного совета к концу октября.