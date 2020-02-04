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Власть

Сооронбай Жээнбеков: ЕАЭС — приоритетное направление политики Кыргызстана

Фото Султана Досалиева. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял нового главу ЕЭК Михаила Мясниковича

ЕАЭС был и остается приоритетным направлением во внешнеэкономической политике Кыргызстана. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на встрече с новым главой Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Новый глава ЕЭК совершает первый официальный визит в этой должности в КР. Сооронбай Жээнбеков выразил надежду на то, что комиссия под руководством Михаила Мясниковича продолжит развитие выбранного экономического вектора ЕАЭС, внесет существенный вклад в дальнейшее углубление евразийской интеграции.

Глава государства выразил готовность к дальнейшему развитию продуктивного и плодотворного сотрудничества со странами союза, расширению и углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Михаил Мясникович рассказал о приоритетах ЕЭК по последовательному снятию барьеров, изъятий и ограничений, расширению торгово-экономического партнерства в рамках ЕАЭС. Он отметил повышающийся интерес к объединению со стороны третьих стран. Михаил Мясникович заверил, что в своей деятельности будет руководствоваться интересами всех государств союза.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142561/
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